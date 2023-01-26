Комплексы "Штурм-С" успешно уничтожают бронетехнику ВСУ

Установкой управляет расчет из двух человек

В зоне СВО российские военные успешно уничтожают бронетехнику неонацистов с помощью противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", сообщило Министерство обороны.

Эти многоцелевые машины используются для уничтожения танков, военной техники и долговременных огневых точек националистов. Кроме того - комплексы "Штурм-С" способны поразить и низколетящие воздушные цели, в том числе вертолёты и беспилотники.

Дальность поражения - четыре километра, установкой управляет расчет из двух человек. Ликвидировав объект ВСУ, наши бойцы оперативно меняют позицию, чтобы не попасть под ответный огонь радикалов. В качестве базы для боевой машины используется бронированный транспортер-тягач, который военные ценят за скорость и приземистый силуэт, позволяющий скрытно подобраться к противнику.

"Сначала проводится рекогносцировка местности - выдвигаемся на местность, сверяем местность с картой. Проводим доразведку на вероятное нахождение противника. Соответственно, после этого выдвигаемся на позицию и из противотанкового ракетного комплекса поражаем поставленные цели", - рассказал командир противотанковой батареи.

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