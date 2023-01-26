Тонкий лед: почему потепление - плохой знак для зимних рыбаков

На многих водоемах то и дело образуются коварные проталины

Инспектор рыбака видит издалека. На первый взгляд картина идиллическая. Все - по лункам, тянут себе маленьких окуньков. Докладывают родным - мол, ставьте воду, готовьтесь к ухе. Вопрос - выдержит ли этот улов вместе с рыбаком сам лед?

Те, кто у берега, сейчас в безопасности. Но стоит отойти дальше - быть беде. Так что инспекторы, не жалея собственных ног, по-дружески общаются с каждым рыбаком-любителем.

"Вышли на патрулирование - лед был единый. Через какое-то время сбросили воду. Лед лопнул и просел. И вот после этого образовались такие льдины", - рассказывает Максим Владыкин, государственный инспектор Центрального инспекторского отделения.

Ничего не подозревающих рыбаков приходится предупреждать еще более убедительно, чтобы их клевое место не стало последним.

Тем временем на водохранилище между рыбаками начинают наворачивать круги конькобежцы. Скольжение, конечно, ровное, спина - прямая, а вот риск попасть не на пьедестал, а в полынью - вполне реальный. Приходится подсказывать не только более безопасные места для тренировок, но и перечень необходимой экипировки. Яркие костюмы из латекса в него не входят.

После предупреждения конькобежцы поспешили в безопасный залив. Но на самом водохранилище смельчаков с каждой минутой становится все больше. Похоже, московский лед притягивает с неодолимой силою. Тех, кто с удочкой, на коньках или под парусом.

Очередной доверительный разговор, и снова в дорогу. Бороздить лед и по-человечески предупреждать о его коварстве. В случае беды следует набрать 112 - инспекторы приедут и спасут. А чтобы его не набирать - запомнить три главных слова: беречь свою жизнь.

Ольга Стрельцова, Валерий Белинский, Сергей Костиков, "ТВ Центр"

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