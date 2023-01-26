ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Литры медовухи: у российских студентов начались каникулы

15:12
  • четверг
  • 26 января 2023

В Москве уже придумали, чем занять молодежь

Литры медовухи, а еще выставки, экскурсии и концерты - начались студенческие каникулы.

Сегодня ректор МГУ Виктор Садовничий по традиции лично угощал студентов фирменной медовухой. Рецепт держится в тайне. Одно известно: алкоголя там нет. Хотя знатоки утверждают: если выпить ее много, то ноги перестают слушаться. Зато при соблюдении нормы напиток бодрит и веселит.

Сессия позади. И в Москве уже придумали, чем занять студентов. Будет много интерактивных программ и увлекательных экскурсий. И не только в музеях, но и в старинных зданиях самих вузов. Где бережно сохраняют историю и готовы рассказать о ней всем пытливым умам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Церемония розлива медовухи в МГУ
Церемония розлива медовухи в МГУ
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.