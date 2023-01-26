Литры медовухи: у российских студентов начались каникулы

В Москве уже придумали, чем занять молодежь

Литры медовухи, а еще выставки, экскурсии и концерты - начались студенческие каникулы.

Сегодня ректор МГУ Виктор Садовничий по традиции лично угощал студентов фирменной медовухой. Рецепт держится в тайне. Одно известно: алкоголя там нет. Хотя знатоки утверждают: если выпить ее много, то ноги перестают слушаться. Зато при соблюдении нормы напиток бодрит и веселит.

Сессия позади. И в Москве уже придумали, чем занять студентов. Будет много интерактивных программ и увлекательных экскурсий. И не только в музеях, но и в старинных зданиях самих вузов. Где бережно сохраняют историю и готовы рассказать о ней всем пытливым умам.

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