"Спектакль для избирателей": эксперт объяснил смену позиции Германии по Украине

Порядка 41% немцев не поддерживают отправку вооружений Киеву

Споры о поставках вооружений на Украину выявили острые разногласия в Северо-Атлантическом блоке. Насколько серьезно они подорвут единство НАТО? С чем связана сдержанная позиция Германии и агрессивное давление на нее со стороны Польши? И укрепит ли Турция самостоятельность своей политики?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"Шольц разыгрывает спектакль для немецких избирателей. Согласно последним опросам, порядка 41% граждан Германии не поддерживают отправку вооружений на Украину. И Шольц понимает, что он должен учитывать мнение этих людей. Для вида он какое-то время отнекивался, а эти немцы, которые против поставок, вечером за кружкой пива сказали - все-таки прогнулся, но сопротивлялся. Причем сопротивлялся кому? Самим американцам! Для Шольца, который пытается думать в категориях своего политического будущего, это важно", - отметил эксперт.

Полный комментарий Тимофея Бордачева смотрите в видео

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