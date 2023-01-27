Цель - вражеские гаубицы: как в зоне СВО работают РСЗО "Град"

В результате артудара была уничтожена не только артиллерия неонацистов, но и расположенный рядом склад боеприпасов

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Град", которые задействованы в специальной военной операции.

На этот раз целью стала хорошо замаскированная батарея вражеских гаубиц Д-20, которую обнаружили при помощи беспилотников. Их же применяли для корректировки огня "Градов" и контроля поражения объектов ВСУ.

В результате артудара уничтожена не только артиллерия неонацистов, но и расположенный рядом склад боеприпасов. Выпустив ракеты, военнослужащие оперативно меняют позиции и укрываются в блиндажах, чтобы не попасть под ответный удар националистов.

"Приезжаем на огневую, выставляемся каждый на свои места. Каждый знает, где поставить машину, - выставляем буссоль. Наводимся, ориентируемся, стреляем, сворачиваемся, уезжаем", - рассказал топогеодезист.

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