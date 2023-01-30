В Балашихе мужчина представился курьером и ограбил квартиру

Совершил он это в свой день рождения

В подмосковной Балашихе предприимчивый злоумышленник в свой день рождения купил цветы, но пошел не отмечать, а грабить.

Букет белых роз он использовал как прикрытие. Под видом курьера, который доставил розы, позвонил в одну из квартир на улице Некрасова. Ему повезло - хозяйка поверила в легенду и открыла дверь.

"Вор напал на нее и запер в ванной комнате. Похитив 500 тысяч рублей и ювелирные изделия, грабитель скрылся, выпрыгнув из окна второго этажа. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его на территории Ярославской области", - сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Камеры наблюдения зафиксировали действия преступника. Сам он свою вину не признает. За грабеж в особо крупном размере мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

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