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Московский художественный театр открывает юбилейную программу

15:15
  • понедельник
  • 30 января 2023

Со сцены звучат монологи о любви

Московскому художественному театру исполняется 125 лет. Юбилейную программу решили открыть не спектаклем: зрителям рассказывали о любви, передает "ТВ Центр".

Истории - драматичные и ироничные, но очень человеческие - от истинных знатоков высоких чувств: Чехова, Горького, Булгакова, Бунина. Их имена тесно связаны с МХТ.

Классические монологи звучали со сцены в исполнении звезд театра. А сопровождала действо великолепная музыка, написанная специально для этого вечера, в исполнении камерного ансамбля "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета. 

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