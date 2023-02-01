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Политолог: если в будущем кто и применит ЯО, то это США

08:35
  • среда
  • 01 февраля 2023

В Вашингтоне считают, что им все дозволено

Насколько реальна заявленная шефом Пентагона угроза применения на Корейском полуострове ядерного оружия? Могут ли США создать очаг напряженности у восточных границ России? Встретят ли подобные маневры Вашингтона понимание и поддержку его союзников?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил политолог Сергей Марков.

"Хорошо известно, что Соединенные Штаты являются единственной страной в мире, которая применяла ядерное оружие. При этом США считают, что им все можно. Поэтому если в будущем кто и применит ядерное оружие, то с большой вероятностью это снова будут Соединенные Штаты. Американцы недовольны тем, как вяло Южная Корея присоединяется к антироссийским санкциям. А Вашингтон хочет, чтобы Сеул был активнее в этом вопросе", - отметил эксперт.

Полный комментарий Сергея Маркова смотрите в видео

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