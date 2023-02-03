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В Москве прошло вручение премии "Лицо нации. Бойцы невидимого фронта"

11:44
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Чествовали героев тыла

В Москве чествовали героев тыла, которые помогают нашим военным приближать победу. Прошла церемония вручения Всероссийской премии "Лицо нации. Бойцы невидимого фронта", передает "ТВ Центр".

Проект направлен на сохранение исторических, культурных, нравственных традиций страны. В этом году он объединил более 2 тысяч благотворительных фондов, активистов и волонтеров. Награды получили учителя, врачи, военные психологи, доноры. Каждый из них помогает участникам специальной военной операции. 

"То, что мы сейчас с моим народом на одной стороне, для меня это очень важно, у нас есть одно дело, это дело надо завершить победой. Все, что я смогу для фронта, я сделаю все", - заявил публицист Игорь Караулов.

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