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Лаврову в Мали подарили туарегский меч

20:53
  • вторник
  • 07 февраля 2023

С обоюдоострым лезвием

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп вручил главе МИД России Сергею Лаврову подарок - традиционный меч туарегов под названием "такуба", пишут "Известия".

Уточняется, что этот меч имеет обоюдоострое лезвие.

"Я буду держать его под рукой", - сказал российский министр, получая подарок.

Лавров прибыл в Бамако во вторник на переговоры с Диопом и президентом переходного периода Ассими Гойтой. В ходе визита глава МИД России заявил, что Россия планирует дальнейшие шаги по поставкам вооружения и военной техники Мали, а также по подготовке малийских военных в российских вузах.

Кроме того, стороны договорились, что президент Гоита поучаствует в саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге в 2023 году.

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