На юге России ураганный ветер срывает обшивку домов и ломает деревья

Проезд для большегрузов на ряде дорог ограничен

В Крыму и Краснодарском крае продолжает бушевать циклон. На черноморском побережье продлено штормовое предупреждение из-за снегопада и урагана. Ожидается обледенение судов, а высота волн может достигать двух метров. Сильный ветер ломает деревья, сбивает с ног пешеходов, на дорогах гололёд и снежные заносы.

Сорванная обшивка домов, поваленный рекламный щит, перевернутые лавки, сломанные деревья – последствия разрушительных и мощных порывов ветра до 40 метров в секунду. Даже на остановке не укрыться.

Детей на открытых участках просто сносит. Но многих так и тянет полежать на ветру. Местные жители к ситуации относятся с юмором. Даже запустили флешмоб – люди пытаются налить чай, но все мимо кружки.

Сегодня в Краснодарском крае снова ждут ураганный ветер. Возможно обледенение судов. Шквал уже опрокинул несколько яхт. Проезд для большегрузов в районе Геленджика и Новороссийска ограничен из-за бокового ветра. Да и на легковом транспорте сейчас небезопасно.

Сугробы, заносы и метель на крымских дорогах. В городе снежная каша, на трассе – белая пелена. Самая сложная ситуация на степных дорогах, не закрытых лесопосадками. Сильный ветер наметает снег, и водителю трудно отличить, где дорожное полотно, а где уже обочина.

Попавшим в снежные заносы помогают спасатели – вытягивают машины из кюветов. На северо-западе полуострова спасатели развернули два мобильных пункта обогрева.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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