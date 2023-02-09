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ОНФ начал сбор средств на подарки участникам СВО

14:52
  • четверг
  • 09 февраля 2023

На собранные средства закупят технику, необходимую нашим бойцам

В преддверии Дня защитника отечества в России стартовал масштабный сбор для тех, кто сейчас сражается на передовой в зоне специальной военной операции.

Это часть большого проекта "Всё для Победы", о котором объявил "Народный фронт". Он проводится при активной поддержке крупных телеканалов и медиахолдингов.

Чтобы перевести деньги на подарки военным, нужно зайти на сайт POBEDA.ONF.RU и в разделе "Сбор Защитникам Отечества" отсканировать QR-код. На собранные средства закупят технику, необходимую нашим бойцам на фронте, и отправят в воинские подразделения. Главная цель акции - поднять к празднику настроение и боевой дух бойцов и приблизить победу.

"Это будет внедорожный автомобиль, который так нужен парням, в нем будут противодронные ружья, тепловизоры, коптеры, обязательно полевая баня, которая сегодня очень и очень востребована и еще много-много всего другого, что нужно ребятам, для того чтобы их боевая работа стала более комфортной, более удобной", - рассказал Михаил Кузнецов, руководитель исполкома ОНФ.

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Передача внедорожников на нужды фронта
Передача внедорожников на нужды фронта
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