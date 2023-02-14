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В Москве стартовал международный форум "Технологии и безопасность"

14:46
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Запланированы десятки конференций и круглых столов

Международный форум "Технологии и безопасность" стартовал сегодня в столице. На мероприятии собрались ведущие эксперты и специалисты, представители крупных корпораций и профильных ведомств, передает "ТВ Центр".

Запланированы десятки конференций и круглых столов. А также - масштабная онлайн программа, которая продлится в течение месяца.

Среди основных тем - обеспечение технологического суверенитета, а также повышение конкурентоспособности российской продукции.

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Форум "Технологии безопасности"
Форум "Технологии безопасности"
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