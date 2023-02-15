"Приезжайте в Сочи, говорили они": снежная буря накрыла юг России

Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае
Гололед, снежные заносы, упавшие от тяжести налипшего снега деревья - на южных курортах Краснодарского края - транспортный коллапс. На перевалах из-за сложной обстановки перекрывают движение. На трассе "Дон" спасатели помогают водителям выбраться из снежных заносов. Развернуты мобильные пункты обогрева.
"Приезжайте в Сочи, говорили они, будут солнышко, пальмы, море. А у нас вот такая вот красота снежная", - говорят туристы.
В горных районах сохраняется вероятность схода лавин. Снег мокрый, рыхлый и опасный. Один лыжник не справился с трассой и упал с обрыва. Сломал руки и ногу, но сохранил чувство юмора: "Лене позвоните, скажите, что я на обед не приду".
Трудно и животным. Лошадь на льду, конечно не корова, но копыта тоже разъезжаются. А на Красной Поляне, где еще недавно бегал бычок, теперь лыжную трассу исследуют гуси.
Засыпало Ставрополье. Дорог не видно. Техника со снегом не справляется. Обильные осадки застали врасплох и коммунальщиков Ростова-на-Дону.
В Крыму - гололедица, мокрый снег. Дороги обрабатывают реагентами. Спецтехника в дежурном режиме. Особое внимание перевалам.
Жителей полуострова просят воздержаться от использования личного транспорта, отказаться от выходов в море и от походов в горно-лесную местность. В туман и метель можно легко заблудиться и оказаться в снежном плену.
Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"