Российские ракетоносцы совершили плановый полет над Чукотским и Охотским морями

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС семь часов патрулировали воздушное пространство

Российские ракетоносцы совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского и Охотского морей. Об этом сообщили в Минобороны.

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС семь часов патрулировали воздушное пространство, не пересекая государственных границ США и Японии. Носителей крылатых ракет сопровождали экипажи истребителей Су-30 Восточного военного округа.

Накануне самолеты той же модификации совершили полёты над нейтральной акваторией Берингова, Баренцева и Норвежского морей. В Минобороны отмечают: дальняя авиация ВКС России выполняет все задачи в строгом соответствии с международными нормами.

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