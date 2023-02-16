В Кронштадте стартовал первый фестиваль "КроншЛед"

Работы представили лучшие мастера из разных городов России и Казахстана

Огромные корабли, величественные соборы, фигуры людей и животных, подсвеченные разными цветами, - все это похоже на иллюстрации к волшебным сказкам. Скульптуры настолько прозрачны, что кажутся хрустальными.

Эта красота создавалась из глыб льда, и что удивительно - лед морозили не из невской воды, не из финского залива и даже не из водопроводной воды. Его привезли из Перми - 43 тонны чистейшего уральского льда.

Финский залив в этом году не промерз на достаточную глубину, да и вода в Балтике мутновата. А вот лед из уральских рек - самый прозрачный в стране, говорят опытные скульпторы. Он и правда будто светится изнутри. Один такой кирпичик весит 70 килограммов, поднять можно только вдвоем

Чтобы начать работу - сначала нужно выстроить ледяную стену высотой в несколько метров. На ней закрепляется бумажный эскиз - и потом начинается настоящая магия.

Петр I, Екатерина II, копия Кронштадтского Морского собора, первый русский пароход "Елизавета" и первый русский ледокол "Пайлот". И даже первая атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол". Все работы фестиваля "КроншЛед" - про море и посвящены 320-летию со дня основания Балтийского флота, которое отмечается в этом году.

Композиции создавали мастера ледовой и песчаной скульптуры из разных городов России и Казахстана. 16 профессионалов с международным опытом.

Братья Андрей и Николай Кокорины - из Екатеринбурга. 19 лет в профессии. С каждым годом сами себе усложняют задачу. Сейчас вот построили изо льда прообраз первой водолазной школы в России. Даже дайверский костюм смогли выпилить - во всех деталях.

Чтобы скульптуры простояли как можно дольше и не пострадали от капризной петербургской погоды, их заранее начали строить в специальном шатре в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте. Температура воздуха снаружи - около ноля, внутри - строго минус 7.

Ледовая галерея будет открыта для посещения до 2 марта. Вход для всех - бесплатный.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

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