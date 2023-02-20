Участок метро от "Нижегородской" до "Электрозаводской" вновь открылся

Ограничения были связаны с запуском БКЛ

Станции метро на участке от "Нижегородской" до "Электрозаводской" вновь сегодня утром открылись для пассажиров. С минувшей пятницы они были закрыты в связи с интеграцией к Большой кольцевой линии.

Поезда останавливаются в том числе на "Авиамоторной" и "Лефортово". Станция "Нижегородская" теперь стала конечной для розовой Некрасовской ветки, но там можно сделать пересадку на МЦК и Большое кольцо.

До полного запуска БКЛ остались считанные дни. А сегодня у закрытых ранее станций рабочие убрали указатели, которые предупреждали пассажиров об изменениях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"