Путин начал оглашать послание Федеральному собранию

Будут затронуты важные для страны вопросы

Владимир Путин в Гостином дворе начал выступать с ежегодным посланием Федеральному собранию. Президент даст оценку положению дел в стране и специальной операции по защите Донбасса, обозначит приоритеты развития, которые потом сформулируют в поручениях правительству и законопроектах. Полный список тем традиционно не раскрывается, но некоторые детали всё-таки стали известны.

Послание станет 28-м в новейшей истории России. 18-м лично для Путина. И, пожалуй, впервые это будет происходить в столь непростое для страны время.

Имеется в виду специальная военная операция, которая ведется на Украине. Разумеется, эта тема окажется в числе главных сегодня. Об этом говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В частности, он подчеркнул, что в ходе своей речи президент уделит большое внимание СВО, потому как это сейчас волнует всех. Возможно, прозвучат какие-то оценки спецоперации. Или же предложения на этот счет.

Впрочем, только этой темой послание, над которым президент всегда работает лично, конечно же, не ограничится. Его сути в Кремле по традиции не раскрывают. Однако можно предположить, что будут затронуты и вопросы экономического развития страны. Учитывая санкционную войну, объявленную России Западом, людям важно услышать, что сейчас происходит с экономикой. Куда мы движемся. Как будем преодолевать сложившуюся ситуацию. И какой в итоге страна выйдет из неё.

По словам политологов, не обойдет президент и важнейшую тему развития регионов, в том числе недавно вошедших в состав России. Ещё одно направление - это социальная поддержка граждан. Ей глава государства всегда уделял пристальное внимание. И этот раз вряд ли не станет исключением. По всей видимости, будет затронуты вопросы дополнительной поддержки граждан. В том числе военнослужащих, которые выполняют боевые задачи на Украине.

Они, кстати, сегодня будут и в зале в числе приглашенных. Для этого было решено увеличить число гостей. По традиции среди них также будут губернаторы, министры и представители обеих палат парламента. Уже завтра они соберутся на внеочередные заседания. То есть можно предположить, что сегодня президент с большой долей вероятности озвучит какие-то важные для страны решения, которые завтра будут утверждать в обеих палатах парламента.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"