Россия столкнулась с попытками "отмены культуры" извне

Развитие культуры станет одним из приоритетов восстановления мирной жизни в новых российских регионах. Об этом во вторник, 21 февраля, рассказал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Глава государства подчеркнул, что культура должна не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества, служить добру и гармонии. С учетом этого власти России будут и дальше поддерживать развитие культуры и искусства, всех форм творчества.

Владимир Путин также отметил, что нужно повысить качество курсов по истории и географии, чтобы молодежь могла больше узнать о России, о нашей культуре и традициях.

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