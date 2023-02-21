Двум домам в центре Москвы вернули исторический облик

Они были построены в стиле неоклассицизма

Капремонт - по индивидуальному проекту. В центре Москвы отреставрировали сразу два жилых дома, построенных в стиле неоклассицизма. Это не объекты культурного наследия. Тем не менее, здания решили не просто сохранить, но и вернуть им прежний облик. Слишком уж долгая и необычная история у каждого!

Маросейка - улица удивительная, каждый уголок пропитан историей. Именно здесь спешил, бывало, по делам Пушкин, гулял еще маленький Тютчев, шёл с гостинцами к тётке и сёстрам Достоевский. А в веке двадцатом в фильме "Покровские ворота" именно через этот двор лихо неслись на ревущем мотоцикле Костик с Савранским, объясняясь в любви красавице-Москве.

Этот дом по адресу "Маросейка, 13, строение 3" отлично знаком не только историкам кино, но и архитекторам с москвоведами. Год постройки - 1912-й.

"Дом является частью ансамбля доходных домов Алексея Лобзева. Это крупнейший московский домовладелец. И дом был построен по проекту автора первых московских тучерезов-небоскрёбов", - говорит москвовед Мария Наговицына.

Нынешним жильцам столичного тучереза повезло дважды. Во-первых, место историческое. Во-вторых, дом наконец-то полностью отремонтировали. Работа проведена колоссальная.

"Этот дом не является объектом культурного наследия, однако требовалось проведение полноценного капитального ремонта. И были завершены в полном комплексе работы по фасадам, по подвалам, по инженерным сетям и по крыше", - пояснил Даниил Лосин, начальник управления по работе с объектами культурного наследия ФКР Москвы.

В результате избавились от трещин, восстановили поврежденные участки кладки, сохранили архитектурный декор, воссоздали утраты и вернули фасаду исторический цвет. Ничуть не меньше повезло и этому образцу неоклассицизма. Дом на Малой Бронной после капитального ремонта будто начал дышать полной грудью. О его солидном возрасте красноречиво говорит кованый козырёк над входом. Помнят о нём и жильцы, среди которых было немало легендарных личностей.

"Особенно интересен тот факт, что в этом доме жил известный советский дипломат Олег Трояновский. В 80-ые годы он был постоянным представителем СССР в Организации Объединённых Наций и в Совете безопасности ООН", - рассказала Мария Наговицына.

Этот тихий уютный район действительно отлично подходит и для дипломатов - здесь очень хорошо думается, и для ценителей старины. Дом номер 16 настолько вдохновил специалистов, что капитальный ремонт они делали с точностью и скрупулёзностью реставраторов. Обновили ниши, арки, наличники, отремонтировали крышу и чердаки. Но и это еще не всё.

"В подъездах был заменён керамогранит, были заменены современные пластиковые окна, были установлены входные двери", - отметил Даниил Лосин.

Каждый подъезд теперь строго индивидуален. Своя плитка, цвет стен, светильники, перила и даже почтовые ящики. Но объединяет их одно: чувство уважения к тем, кто возвёл эту красоту и тем, кто сумел её сохранить.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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