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Володин назвал ситуацию вокруг ДСНВ итогом внешней политики США

11:53
  • среда
  • 22 февраля 2023

Вашингтон разрушил архитектуру международной стабильности

К работе над поручениями Владимира Путина приступила Госдума. В среду депутаты рассматривают законопроект "О приостановлении действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений".

Документ, который накануне внёс президент, одобрили комитеты по международным делам и обороне. Согласно законопроекту, решение о возобновлении участия Москвы в ДСНВ будет принимать глава государства.

После рассмотрения в Госдуме документ направят в Совет Федерации. Как подчеркнул председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сложившаяся ситуация - итог внешней политики Вашингтона. Прекратив соблюдать взятые на себя обязательства и отвергнув предложения нашей страны, США разрушили архитектуру международной стабильности. С этим согласны и члены думских фракций.

"Комитет по обороне, безусловно, поддерживает это решение, оно отвечает интересам безопасности РФ в той обстановке, которая сложилась на сегодняшний день", - заявил Андрей Картаполов, председатель комитета ГД России по обороне.

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