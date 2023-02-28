Штурмовые подразделения и группы огневой поддержки отрабатывают совместные действия

Первый этап - массированная артподготовка из гаубиц Д-30

В двух десятках километров от линии соприкосновения проходит отработка совместных действий штурмовых подразделений и групп огневой поддержки, передает "ТВ Центр".

Первый этап - массированная артподготовка из гаубиц Д-30. Одновременно по условному противнику наносят удары танки. Главная задача - прорвать оборону и занять высоту или населенный пункт. Штурмовиков прикрывают мотострелки.

"Есть штурмовая группа и группа огневой поддержки. В группу огневой поддержки входят гранатометчики и пулеметчик. В зависимости от состава задачи мы будем разбивать по парам", - рассказал командир отряда "Шторм".

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