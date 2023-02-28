ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Штурмовые подразделения и группы огневой поддержки отрабатывают совместные действия

08:59
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Первый этап - массированная артподготовка из гаубиц Д-30

В двух десятках километров от линии соприкосновения проходит отработка совместных действий штурмовых подразделений и групп огневой поддержки, передает "ТВ Центр".

Первый этап - массированная артподготовка из гаубиц Д-30. Одновременно по условному противнику наносят удары танки. Главная задача - прорвать оборону и занять высоту или населенный пункт. Штурмовиков прикрывают мотострелки.

"Есть штурмовая группа и группа огневой поддержки. В группу огневой поддержки входят гранатометчики и пулеметчик. В зависимости от состава задачи мы будем разбивать по парам", - рассказал командир отряда "Шторм".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Штурмовик Су-25 ВКС России
Штурмовик Су-25 ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.