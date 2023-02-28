Счет идет на дни: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Рамины Абугалиевой

У девочки - первичный иммунодефицит

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на спасение шестимесячной Рамины Абугалиевой. У девочки страшный диагноз - первичный иммунодефицит. Ребенок уже перенес курс химиотерапии и пересадку костного мозга. Но возникло редкое и очень опасное осложнение. И чтобы спасти жизнь Рамины, есть единственный выход. Но на лечение требуется более двух миллионов рублей. Для семьи Рамины это слишком большая сумма.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Глазки закрываются, длинные ресницы застыли. Даже любимая погремушка в крошечных руках не держится. Потому что Рамина опять не выспалась, и сил почти нет. Только слышит, как по коридору спешит лечащий врач. Сейчас мама ей все-все расскажет.

Вес девочки врача не радует. Как было пять двести - так и осталось.

"К сожалению, сейчас большая проблема с тем, что Рамина плохо ест, поэтому мы вынуждены частично кормить ее через назогастральный зонд", - рассказала Асмик Аведова, аллерголог-иммунолог отделения НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.

Через зонд Рамина круглосуточно получает еще и мощную терапию - лекарства пополняют каждые два часа. Этот бокс - стерильный, поскольку сейчас для ребенка может быть смертельно опасной любая инфекция.

"У этой девочки одна из самых тяжелых форм первичного иммунодефицита, когда практически полностью отсутствует иммунитет. Это заболевание, не совместимое с жизнью, если как можно раньше не провести трансплантацию стволовых клеток", - объяснила Юлия Родина, аллерголог-иммунолог, заведующая отделением НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.

Мама Рамины - хоть и сильная, но сама нуждается в помощи родных. Сейчас станет легче. В Москву прилетел папа. Они так мечтали с женой о дочке. Родилась абсолютно здоровой, отличный вес и рост. На фото - счастливый улыбчивый ребенок. Но уже через месяц вся семья из своего родного маленького Соль-Илецка вылетела в столицу для проведения курса химиотерапии и срочной трансплантации костного мозга. Донором стал папа.

"Пересадку сделали - я уехал домой. Они остались тут. После трансплантации сто дней прошло, и у неё началась острая реакция. РТПХ", - вспоминает он.

РТПХ расшифровывается как реакция "Трансплантат против хозяина". То есть лейкоциты иммунной системы донора воспринимают пациента как чужака. У Рамины под удар попал желудочно-кишечный тракт. Несмотря на титанические усилия врачей и родителей, организм шестимесячного ребенка после трансплантации начал слабеть. Самостоятельно девочка не ела уже два месяца.

Но спасение есть. Врачи центра имени Димы Рогачева дают положительный прогноз в случае срочной повторной трансплантации. Донором опять будет папа Рамины, он потому и прилетел в Москву. Вот только для этой пересадки костного мозга необходима особая подготовка - с помощью специальной системы "СЕТ" , отбирающей из крови донора исключительно нужные стволовые клетки.

"Недостающая функция ранее пересаженных клеток - она будет восстановлена. И, соответственно, в дальнейшем приведет к иммунной реконституции. То есть к полному нормальному функционированию иммунной системы", - отмечают специалисты.

Спасительная для Рамины система "СЕТ" стоит более двух миллионов рублей. Родителям, работающим на маленькой железнодорожной станции в родной Оренбургской области, таких денег никогда не собрать. Потому и не спят ночами, думая лишь об одном - чтобы их ребенок был здоров.

Помощь нужна как можно быстрее. Счет идет не на месяцы - на дни. Сейчас вся надежда - на добрых, отзывчивых людей. Которые подарят Рамине самое главное - жизнь.

Ольга Стрельцова, Андрей Алексеев, "ТВ Центр"

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Рамины Абугалиевой, программа 1626

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