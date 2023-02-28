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В Москве расширили проект по проактивному диспансерному наблюдению

14:56
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Он доступен во всех взрослых поликлиниках

В Москве расширили уникальный проект по проактивному диспансерному динамическому наблюдению - теперь он доступен во всех взрослых поликлиниках города, сообщает "ТВ Центр".

Это принципиально новый формат лечения горожан с хроническими заболеваниями. И удобен он не только пациентам, но и самим медикам. Теперь врач контролирует состояние больного не от случая к случаю, а постоянно, в динамике.

Благодаря единой цифровой платформе терапевт узнает обо всех изменениях: будь то вызов скорой или плохие анализы. А значит - может быстро скорректировать лечение и назначить дополнительные исследования.

"Диспансерное наблюдение осуществляется не только врачами-терапевтами, но и помощниками врачей. Это средний медицинский персонал, который также наблюдает за каждым хроническим пациентом индивидуально. И оценивает полноту исследования, напоминает пациенту, когда ему нужно прийти на то или другое исследование, лабораторную диагностику", - отметила главный врач Городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

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Диспансерное наблюдение
Диспансерное наблюдение
Диспансерное наблюдение
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