Президент США представляет угрозу для страны

Киев сам должен определять, как для него должна выглядеть победа. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Сказал он и про перспективы переговоров между Украиной и Россией.

Конфузов, в которые за свой президентский срок успел угодить Байден, уже хватит на небольшую брошюру. Однако останавливаться на достигнутом самый пожилой лидер США явно не намерен, что вполне доказывает его выступление на мероприятии, посвященном "месяцу афроамериканской истории". Там Байден много шутил. Правда, получалось не всегда удачно. А иногда его реплики и вовсе звучали странно: "Может, я и белый парень, но я не идиот...".

С этим сейчас активно спорят республиканцы, утверждая, что нынешний президент США давно уже не в себе. И место ему на пенсии, а не в Белом доме. Вот и бывший главврач этого заведения, лечивший Обаму и Трампа, придерживается того же мнения, считая, что Байден представляет для США угрозу.

"Это ужасно для нашей страны, что Байден является нашим главнокомандующим. Половину времени он не знает, где находится, и с каждым днём он приближает нас к тотальной войне с Россией и Китаем", - заявил Ронни Джексон.

Впрочем, там и без Джо хватает тех, кому данный сценарий кажется не таким уж страшным. Отсюда и постоянная игра на обострение. И с Китаем. И с Россией, против которой используют Украину, приказывая продолжать воевать. При этом Вашингтон как бы дистанцируется. Мол, решения принимаем не мы, а украинцы. И когда они поймут, что хватит, тогда и начнутся мирные переговоры. Звучит это, конечно, смешно, что констатирует и китайская пресса:

"Как дядя Сэм сказал, так оно и должно быть. Американцы с радостью приказывают украинцам, где, когда и в кого стрелять, и какое оружие для этого использовать. А Киев уже ничего не определяет: ни цели этого вооружённого конфликта, ни его характер, ни его предназначение. Всё это диктуют ему Вашингтон и Брюссель".

Причем, Брюссель все-таки в гораздо меньшей степени. Потому как в иерархии американских сателлитов, беспрекословно подчиняющихся воле Вашингтона, находится не многим выше Киева, который продолжают принуждать к наступлению. Сколько ещё погибнет украинцев, никого не волнует. Ни США, ни Европу. Ни тем более киевский режим, уже сколотивший состояние на этой войне.

"У нас достаточно резервов. И, конечно, если будет необходимость, мы мобилизуем ещё людей", - говорит Юрий Сак, советник министра обороны Украины.

Их и так сейчас приходится в буквальном смысле отлавливать, силой отправляя на фронт. А там дела у ВСУ снова идут не так, как хотелось бы западным покровителям, пичкающим Украину различным вооружением, включая теперь и танки. Хотя многие эксперты, в том числе на Западе, сходятся во мнении, что это вряд ли поможет переломить ситуацию.

Впрочем, советник врио ДНР Ян Гагин заявил, что немецкие "Леопарды" уже были замечены в районе Артёмовска, за который сейчас идут сильнейшие бои. Кроме того, сегодня стало известно, что Германия начала поставлять Украине ещё и автоматизированные системы разведки для наблюдения за большими участками местности. И все это на фоне недовольства большинства граждан ФРГ, мнение которых официальные власти игнорируют. Помогать киевскому режиму они намерены и дальше, заодно перевооружив ещё и Бундесвер.

"Нынешнее состояние немецкой армии таково, что она не сможет эффективно обороняться в условиях полномасштабного конфликта. Одних лишь санкций не хватит для сдерживания России, поэтому ФРГ нужно куда больше средств на вооружения", - заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Санкции, кстати, уже сбоят. По словам евродепутата от Франции Тьерри Мариани, десятый пакет может стать последним. Потому как разногласия в странах ЕС насчет новых экономических ограничений лишь множатся. Да и необходимого эффекта от них достичь так и не удалось. Скорее, он получился обратным.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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