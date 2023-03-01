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Сокрушительный удар: в зоне СВО работают установки "Мста-С"

09:10
  • среда
  • 01 марта 2023

Расчеты ведут стрельбу как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой

Сокрушительный удар по замаскированным укрепленным позициям украинских боевиков нанесли наши самоходные артиллерийские установки "Мста-С" Западного военного округа, сообщили в Минобороны.

Расчеты ведут стрельбу как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой. Поражают различные цели - от оборонительных сооружений и пунктов управления до вражеских орудий и бронетехники.

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения неприятеля идет с помощью беспилотников. Фугасные, осколочные и высокоточные боеприпасы наносят максимальный урон противнику. 

"Отработав по цели, сразу меняем позицию, так как возможен ответ от противника. Неплановые цели это чаще всего минометы. Так как цель мобильная - противник начинает работать по населенным пунктам, расположенным вблизи границ, соответственно, мы должны своевременно ответить ему", - объяснил старший офицер батареи.

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