Чернышенко дал старт заявочной кампании волонтерской программы "Игр будущего"

Заместитель председателя правительства поприветствовал представителей 30 волонтерских центров со всей России

В Москве и Казани сегодня был дан старт заявочной кампании для волонтеров международных "Игр будущего 2024". Они пройдут в столице Татарстана ровно через год.

Всего планируется привлечь полторы тысячи волонтеров из России и других стран мира. В ходе телемоста, связавшего московский Гостиный двор, где работает форум "Мы вместе. Спорт" и казанский IT-парк, в котором собрались руководители 30 волонтерских центров страны, его участники обсудили концепцию будущих игр, которые объединят традиционные спортивные соревнования с компьютерными дисциплинами.

"Россия выступает инициатором и создателем принципиального нового ответа на запрос в обществе на объединение спорта и технологий образования. Впервые Россия выводит на арену международный турнир, который не имеет аналогов в мире", - отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Предполагается, что в играх примут участие две тысячи человек из более чем 200 команд из разных стран.

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