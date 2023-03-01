ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чернышенко дал старт заявочной кампании волонтерской программы "Игр будущего"

22:37
  • среда
  • 01 марта 2023

Заместитель председателя правительства поприветствовал представителей 30 волонтерских центров со всей России

В Москве и Казани сегодня был дан старт заявочной кампании для волонтеров международных "Игр будущего 2024". Они пройдут в столице Татарстана ровно через год.

Всего планируется привлечь полторы тысячи волонтеров из России и других стран мира. В ходе телемоста, связавшего московский Гостиный двор, где работает форум "Мы вместе. Спорт" и казанский IT-парк, в котором собрались руководители 30 волонтерских центров страны, его участники обсудили концепцию будущих игр, которые объединят традиционные спортивные соревнования с компьютерными дисциплинами.

"Россия выступает инициатором и создателем принципиального нового ответа на запрос в обществе на объединение спорта и технологий образования. Впервые Россия выводит на арену международный турнир, который не имеет аналогов в мире", - отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Предполагается, что в играх примут участие две тысячи человек из более чем 200 команд из разных стран.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
"Игры будущего"
"Игры будущего"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.