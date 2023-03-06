Появились подробности пожара на заводе в Видном

Расследованием ЧП займется специальная комиссия

Крупный пожар тушили минувшей ночью на коксогазовом заводе в подмосковном городе Видное. Возгорание произошло поздно вечером в одном из цехов, сообщает "ТВ Центр".

После сильного взрыва бензола огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Пытающий факел над предприятием поднимался на 20-метровую высоту. Около полуночи пожар был локализован, а вскоре потушен.

Как сообщили в компании, которой принадлежит завод, пострадавших и угрозы окружающей среде нет. Однако окончательный вердикт вынесет Росприроднадзор - его сотрудники взяли для изучения пробы воздуха. Расследованием причин ЧП займётся специальная комиссия.

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