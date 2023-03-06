Это произошло на фоне обсуждения закона об иноагентах

Потасовка в прямом эфире. Грузинские депутаты устроили драку в парламенте. Сегодня они рассматривают законопроект об иноагентах. Текст представляет собой перевод аналогичного американского закона и предполагает создание реестра лиц и организаций, подверженных иностранному влиянию.

Документ предложила правящая коалиция. Её политические соперники инициативу раскритиковали. Дискуссия оказалась настолько ожесточённой, что в ход пошли кулаки. Стычка началась в зале заседаний и продолжилась в холле. В итоге представителя оппозиции вывели из здания, сообщает "ТВ Центр".

На площади перед законодательным органом в это время проходит масштабный митинг противников законопроекта. Они считают, что он помешает евроатлантической интеграции страны. Аналогичное заявление сделали в Госдепартаменте США - несмотря на то, что документ копирует американский. В Вашингтоне утверждают, что он противоречит свободе слова.

Президент Грузии пообещала наложить вето на законопроект, если его примут. Это уже не первая акция протеста перед зданием парламента. В ходе прошлой демонстрации полиция задержала десятки человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"