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Грузинские депутаты устроили драку в парламенте

14:51
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Это произошло на фоне обсуждения закона об иноагентах

Потасовка в прямом эфире. Грузинские депутаты устроили драку в парламенте. Сегодня они рассматривают законопроект об иноагентах. Текст представляет собой перевод аналогичного американского закона и предполагает создание реестра лиц и организаций, подверженных иностранному влиянию.

Документ предложила правящая коалиция. Её политические соперники инициативу раскритиковали. Дискуссия оказалась настолько ожесточённой, что в ход пошли кулаки. Стычка началась в зале заседаний и продолжилась в холле. В итоге представителя оппозиции вывели из здания, сообщает "ТВ Центр".

На площади перед законодательным органом в это время проходит масштабный митинг противников законопроекта. Они считают, что он помешает евроатлантической интеграции страны. Аналогичное заявление сделали в Госдепартаменте США - несмотря на то, что документ копирует американский. В Вашингтоне утверждают, что он противоречит свободе слова.

Президент Грузии пообещала наложить вето на законопроект, если его примут. Это уже не первая акция протеста перед зданием парламента. В ходе прошлой демонстрации полиция задержала десятки человек.

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Драка в парламенте Грузии
Драка в парламенте Грузии
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