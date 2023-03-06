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Гололед стал причиной множества ДТП на Новорязанском шоссе

15:11
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Образовались заторы

Огромная пробка в понедельник образовалась на Новорязанском шоссе. Из-за множества аварий там пришлось даже перекрывать дорогу - от Бронниц в сторону Москвы.

Очевидцы утверждают, что насчитали как минимум 15 машин, попавших в ДТП. Одни водители влетели в отбойник, другие не рассчитали дистанцию, есть даже машины, которые оказались в кювете.

Виной всему гололёд. Утром в этом районе был сильный снегопад, который подтаял и превратился в сплошной лёд.

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