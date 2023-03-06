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Внедорожник с туристами упал со скалы в Кабардино-Балкарии

16:19
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Есть погибшие

Два человека погибли, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии после падения внедорожника с туристами со скалы в Кабардино-Балкарии, передает "ТВ Центр".

Еще троим туристам повезло - они отделались ушибами.

ЧП произошло в горах в Эльбрусском районе. Известно, что всего в машине было шесть человек. Водитель на Toyota Prado вез туристов на экскурсию на озеро Гижгит, которое считается одним из красивейших в России. Из-за плохих погодных условий он не справился с управлением и автомобиль упал с обрыва в воду.

На месте работают спасатели и водолазы.

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Место падения автомобиля в озеро в Кабардино-Балкарии
Место падения автомобиля в озеро в Кабардино-Балкарии
Место падения автомобиля в озеро в Кабардино-Балкарии
Место падения автомобиля в озеро в Кабардино-Балкарии
Место падения автомобиля в озеро в Кабардино-Балкарии
Место падения автомобиля в озеро в Кабардино-Балкарии
Место падения автомобиля в озеро в Кабардино-Балкарии
Место падения автомобиля в озеро в Кабардино-Балкарии
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