Путин и Мирзиёев обсудили стратегическое партнерство

Речь шла о проектах в торгово-экономической сфере

В понедельник президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, передает пресс-служба Кремля.

"Обсужден целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, в том числе касающихся реализации перспективных проектов в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.

Ранее лидеры созванивались 16 февраля.

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