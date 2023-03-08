Борис Джонсон представил своего отца на получение рыцарского титула

Британцы желание экс-премьера не оценили

Больше сэров, хороших и разных! Простых британцев трясёт от грязных историй королевской семьи, которые выдаёт при поддержке любимой супруги принц Гарри. А тут ещё одна скандальная история с происками представителя менее благородного семейства. Борис Джонсон, бывший премьер, решил протолкнуть в рыцари собственного отца Стэнли.

Бывшие премьеры вправе выдвигать достойных людей в кандидаты на получение рыцарского звания. Джонсон не мелочился и выдвинул в сэры аж 100 человек.

Яблочко от яблони недалеко падает. Папаша Джонсон, потенциальный сэр, тоже был парень не промах. Кэролайн Ноукс, председатель Спецкомитета по вопросам женщин и проблемам равенства, рассказывает, как 2003-м Стэнли обхаживал её на конференции Консервативной партии.

"Я помню видного человека - в то время кандидата от консерваторов из Тейнбриджа в Девоне, - шлёпавшего меня по заднице изо всех сил и говорящего: "О, Ромси, у тебя прекрасное седалище!" – вспоминает Ноукс.

Отпетый гедонист этот папаша Джонсон. Репутация ухаря и проныры, или сального поросёнка, как говорят в Британии, совершенно не смущает сына Бориса. Рыцарскую жизнь Джонсон, возможно, представляет себе по "Монти Пайтону".

Да и работа кабинета министров при Джонсоне чаще напоминала весёлую вечеринку, чем бесконечную битву за процветание Соединённого Королевства. Сам Борис - почётный гражданин города Киева. Звание ему присвоил Владимир Зеленский, кавалер ордена Почётного Легиона, между прочим, который ему вручил сам Макрон.

Французское издание "Бульвар Вольтер" ёрничает: прямо Черчилль какой-то, не нашедший портного, чтобы сшил ему приличный костюм. Британцев возмутило это кумовство в высших эшелонах власти. Еще в 2020-м премьер Джонсон продвинул в Палату Лордов своего брата Джо. Был Джо, а стал барон Джонсон Мерилибонский, пожизненный пэр.

Да уж не король Артур! Куда там. Сегодня заслуги не важны, чтобы получать звания и медали. Главное - связи. Увидите потенциального рыцаря - не верьте глазам своим. Может оказаться, что в действительности всё не так как на самом деле.

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