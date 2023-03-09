Причиной ЧП в квартире в Москве стал аэрозольный баллончик

Ведется разбирательство

В столице выясняют обстоятельства ЧП на Липецкой улице. Накануне вечером в жилом доме прогремел взрыв. Пострадал один человек.

Эпицентром стала ванная комната в одной из квартир. По предварительным данным, двое молодых людей, которые снимали здесь жильё, чистили компьютер аэрозольным баллончиком.

В какой-то момент прогремел громкий взрыв. Он был настолько мощный, что со стен отлетела плитка. В самой квартире - оконные рамы, а этажом выше разбились стёкла.

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