Причиной ЧП в квартире в Москве стал аэрозольный баллончик

Ведется разбирательство
В столице выясняют обстоятельства ЧП на Липецкой улице. Накануне вечером в жилом доме прогремел взрыв. Пострадал один человек.
Эпицентром стала ванная комната в одной из квартир. По предварительным данным, двое молодых людей, которые снимали здесь жильё, чистили компьютер аэрозольным баллончиком.
В какой-то момент прогремел громкий взрыв. Он был настолько мощный, что со стен отлетела плитка. В самой квартире - оконные рамы, а этажом выше разбились стёкла.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"