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В театре РОСТА покажут семейный мюзикл

15:05
  • пятница
  • 10 марта 2023

Режиссёр постановки - Дарья Борисова

Мечты, волшебство и таинственные перевоплощения! В субботу в театре РОСТА - первая премьера сезона. Представят семейный мюзикл "Цветик-семицветик".

Это не просто знакомая с детства история, а спектакль - игра. Актёры будут менять образы прямо на сцене. Режиссёр постановки - Дарья Борисова - вдохновилась итальянским театром Дель Арте. И захотела вовлечь в действо и зрителей. Ведь вместе интереснее помогать тем, кто в этом нуждается. Проявлять человеческое внимание и доброту.

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Мюзикл "Цветик-семицветик"
Мюзикл "Цветик-семицветик"
Мюзикл "Цветик-семицветик"
Мюзикл "Цветик-семицветик"
Мюзикл "Цветик-семицветик"
Мюзикл "Цветик-семицветик"
Мюзикл "Цветик-семицветик"
Мюзикл "Цветик-семицветик"
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