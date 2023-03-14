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"Много слабых звеньев": экономист назвал причины банковского кризиса в США

08:58
  • вторник
  • 14 марта 2023

Хватит ли у Вашингтона возможностей предотвратить кризис?

Причины и возможные последствия банковского краха в США: почему банкротом оказался кредитор инновационной отрасли? Грозит ли американской финансовой системе новый кризис? Хватит ли у властей США возможностей предотвратить его?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил профессор Высшей школы экономики Леонид Григорьев.

"Много лет низких процентных ставок. Доходило до отрицательных ставок по депозитам. А потом, в течение года-двух, взлетает до 5, а грозит - и до 6, процент базисной ставки ФРС. Это не такой пузырь, как был в 2008 году, потому что тогда это ударило по огромному рынку жилищных закладных. Здесь же мы наблюдаем ситуацию, когда слабый "хвост" различных секторов попал под удар. Проще говоря, подозрительно много оказалось слабых звеньев. Три банка уже пошли на дно, на очереди - четвертый", - отметил эксперт.

Полный комментарий Леонида Григорьева смотрите в видео

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