Человек широкого профиля: Борис Мессерер отмечает 90-летний юбилей

За карьеру он создал более 150 различных сценографий в Большом театре, МХАТе и "Современнике"

Сегодня юбилей отмечает выдающийся российский и советский художник и сценограф - Борису Мессереру исполнилось 90 лет.

Именно ему принадлежат слова о том, что человек должен быть широкого профиля. Этому правилу он остается верен. Мессерер создал более 150 различных сценографий в Большом театре, МХАТе и "Современнике". И это далеко не все: он делал эскизы для занавесов кинотеатров и графические зарисовки для книг, участвовал в создании памятников и выставок художников. А двери его мастерской всегда были открыты для режиссеров, писателей и поэтов.

Борис Мессерер и сейчас продолжает работать: к юбилею он выпустил книгу мемуаров, готовит персональные выставки и пишет картины.

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