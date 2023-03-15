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В Москве открылся Великопостный хоровой фестиваль

11:48
  • среда
  • 15 марта 2023

В этом году в нем участвуют лучшие хоровые коллективы Москвы, Санкт-Петербурга и Тулы

Шедевры музыкального духовного наследия, научная конференция и премьера новой оратории в честь Александра Невского - в Москве открылся Великопостный хоровой фестиваль, передает "ТВ Центр".

Мероприятие проходит уже в шестой раз перед праздником Пасхи при поддержке Министерства культуры. В этом году в нем участвуют лучшие хоровые коллективы Москвы, Санкт-Петербурга и Тулы.

Торжественный концерт по случаю открытия прошел в Большом зале Московской консерватории. Другими площадками станут Рахманиновский зал, культурный центр "Соборная палата" и храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке.

Продлится фестиваль до 9 апреля.

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Великопостный хоровой фестиваль
Великопостный хоровой фестиваль
Великопостный хоровой фестиваль
Великопостный хоровой фестиваль
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