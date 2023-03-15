В этом году в нем участвуют лучшие хоровые коллективы Москвы, Санкт-Петербурга и Тулы
Шедевры музыкального духовного наследия, научная конференция и премьера новой оратории в честь Александра Невского - в Москве открылся Великопостный хоровой фестиваль, передает "ТВ Центр".
Мероприятие проходит уже в шестой раз перед праздником Пасхи при поддержке Министерства культуры. В этом году в нем участвуют лучшие хоровые коллективы Москвы, Санкт-Петербурга и Тулы.
Торжественный концерт по случаю открытия прошел в Большом зале Московской консерватории. Другими площадками станут Рахманиновский зал, культурный центр "Соборная палата" и храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке.
Продлится фестиваль до 9 апреля.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"