Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Лёни Дорина

Необходима специальная терапия

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 14-летнего Лёни Дорина.

У мальчика диагностировали лейкоз. Он уже перенес химиотерапию и трансплантацию костного мозга. Болезнь отступила, но начались тяжелейшие осложнения. Иммунитет ребенка очень ослаблен, и сейчас необходима специальная терапия. На лечение требуется более трех миллионов рублей. И благодаря вам у семьи Лёни теперь есть эти деньги.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем помогать им все вместе. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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