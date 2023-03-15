Жители села Троицкое могут лишиться бесплатного спортивного зала

Против нововведения выступил тренер, которому поручили собирать деньги за занятия

На фотографиях, которые занимают почти всю тренерскую комнату и целую стену в коридоре, - дети, которых тренировал и тренирует Вадим Михеев. Ребенком он и сам здесь занимался и вот уже 15 лет учит играть в футбол детей в селе Троицкое. Совершенно бесплатно в секции занимаются 40 мальчиков и девочек - три группы разных возрастов.

Ремонт в зале тренер делал своими силами. Это единственный спортивный объект в округе. Построен еще в 70-х годах при поликлинике. В этом году пришло постановление главы городского округа Чехов, к которому относится село Троицкое. Согласно документу, Вадим должен закончить с альтруизмом и начать брать деньги с детей.

Было объявлено, что 1700 в час и мы должны как-то это организовать. Или ИП открыть. На что я сразу сказал, что нет, я всю жизнь тренировал детей бесплатно. Я сразу объявил родителям, родители собрали общественный совет, и началась вот эта деятельность по возврату бесплатной секции", - рассказывает Вадим.

Дети постоянно участвуют в турнирах, летом ездят в лагеря на спортивные смены, старшие устраивают игры с родителями. Но платить за зал могут позволить себе не все из них. Если секция закроется, то придется ездить в Чехов или даже в Москву. Это тоже не для всех.

"С нового года зал был закрыт, потому что прислали нам постановление на платные услуги. И вот министерство ответило нам, что мы можем заниматься в зале только в аренду, на платной основе. Ребенок, конечно, расстроен. Потому что у нас вся форма, вся защита. Ребенок ездил на соревнования, ему интересно, ему нравится", - говорит одна из мам.

В соседних поселениях - похожая ситуация. В чеховской администрации пояснили: бесплатные занятия есть - но для окружных секций.

"Незаконной представляется сама идея возложения на тренера обязанности зарегистрироваться в качестве ИП. Это должен быть выбор самого тренера. Кроме того, возникнет вопрос по оплате налогов. Решение о том, что можно вот так однозначно решить проблему и установить плату, таким простым способом обеспечить ее взимание и обеспечить поступление в доход местного бюджета, - так это сделать невозможно", - прокомментировала кандидат юридических наук Анна Реут.

Жителям же села Троицкое ни о каких бесплатных секциях, кроме той, которой руководит Вадим, не известно. Да и в близлежащих селах тоже.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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