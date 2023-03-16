Авианаводчики координируют работу ударных вертолетов на передовой

С помощью дронов они определяют местонахождение противника

На передовой оперативно координируют работу ударных вертолетов авианаводчики Западного военного округа, сообщило Минобороны.

Бойцы в составе разведгруппы скрытно выдвигаются к линии соприкосновения. С помощью дронов определяют местонахождение противника, следят за его передвижениями и передают точные координаты экипажам.

Трудиться приходится под постоянными артиллерийскими и минометными обстрелами. На счету авианаводчиков сотни уничтоженных вражеских целей - опорные пункты, узлы связи, блиндажи, техника и склады с боеприпасами.

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