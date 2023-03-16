ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Авианаводчики координируют работу ударных вертолетов на передовой

10:16
  • четверг
  • 16 марта 2023

С помощью дронов они определяют местонахождение противника

На передовой оперативно координируют работу ударных вертолетов авианаводчики Западного военного округа, сообщило Минобороны.

Бойцы в составе разведгруппы скрытно выдвигаются к линии соприкосновения. С помощью дронов определяют местонахождение противника, следят за его передвижениями и передают точные координаты экипажам.

Трудиться приходится под постоянными артиллерийскими и минометными обстрелами. На счету авианаводчиков сотни уничтоженных вражеских целей - опорные пункты, узлы связи, блиндажи, техника и склады с боеприпасами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Авианаводчики
Авианаводчики
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.