В Дмитрове задержали поджигателя офиса управляющей компании

В результате инцидента была госпитализирована 33-летняя женщина

В подмосковном Дмитрове полиции пришлось штурмовать здание, чтобы задержать поджигателя, сообщает "ТВ Центр".

По предварительным данным, в офис управляющей компании поселка Горки-25 пришел бывший сотрудник. Как рассказывают очевидцы, с собой он принес канистры с бензином. Мужчина разлил горючее в одном из помещений и поджег его. В результате 33-летняя женщина была госпитализирована с ожогами 30-ти процентов тела.

Злоумышленника задержали.

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