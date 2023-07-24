На ВДНХ проходит донорская акция

Все желающие могут сдать кровь

Сегодня в Москве проходит донорская акция, организованная Национальным фондом развития здравоохранения. Мероприятие проводится на ВДНХ.

Все желающие могут сдать кровь, их данные внесут в федеральную базу доноров костного мозга. На площадке работают фото-зоны с тематическими арт-объектами. А ещё там можно подписать открытку, передав добрые слова и пожелания другим донорам и пациентам. Для участников памятные сувениры, а также бесплатные билеты в музеи на территории выставки.

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