Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

День, наполненный противоречиями

Овны

Вы сегодня будете рады небольшой финансовой прибыли. Это может быть премия или неожиданный перевод от близкого человека. Это скрасит день, который в целом может оказаться непростым.

Тельцы

Между молотом и наковальней: вам сегодня придется выдержать давление с двух сторон. Выйти с честью из ситуации поможет поддержка женщин-коллег или подруг.

Близнецы

Удивительный день, когда можно узнать что-то важное о себе, своем прошлом. Помогут вещие сны, случайные подсказки, встречи с незнакомыми людьми, инсайты.

Раки

Нервозность и трудности с концентрацией внимания способны помешать в дороге или на работе. Зато вы можете с успехом заниматься творчеством, общаться с детьми.

Львы

Финансовые новости будут скорее всего со знаком минус. В крайнем случае вы выйдете в ноль. А вот в планировании карьеры и бизнеса окажетесь успешными.

Девы

Меркурий в вашем знаке попал под раздачу Сатурна. На вас может давить начальство, законы, инструкции, дедлайны, обязательства – держитесь, это скоро пройдет!

Весы

Этот день не подходит для серьезных дел, поэтому сведите их к минимуму. Ищите отдушину в общении с любимым человеком, интернет-знакомствах, группах по интересам.

Скорпионы

Вам сегодня придется нелегко в семье, особенно с женщинами. Придется проявить недюжинное терпение, чтобы сохранить мир и добрые отношения.

Стрельцы

Непростой день для представителей знака, которые делают карьеру, учатся или занимаются бизнесом. Все может пойти не по плану. Но дело не в вас – так встали звезды.

Козероги

Ваше самочувствие сегодня сильно зависит от настроения – постарайтесь не скатываться в негатив. Радости могут нагрянуть в вашу жизнь в виде долгожданной посылки, подарка.

Водолеи

Противоречивый день. Вас может расстроить новость с финансовых рынков или от государственных органов. Зато сегодня может случиться что-то приятное в личной жизни.

Рыбы

Звезды умоляют вас сегодня сделать дом и семью главными приоритетами дня. Отложите все остальное и постарайтесь создать уют или порадовать своих близких чем-то приятным.

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