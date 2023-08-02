Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

День, наполненный противоречиями
Овны
Вы сегодня будете рады небольшой финансовой прибыли. Это может быть премия или неожиданный перевод от близкого человека. Это скрасит день, который в целом может оказаться непростым.
Тельцы
Между молотом и наковальней: вам сегодня придется выдержать давление с двух сторон. Выйти с честью из ситуации поможет поддержка женщин-коллег или подруг.
Близнецы
Удивительный день, когда можно узнать что-то важное о себе, своем прошлом. Помогут вещие сны, случайные подсказки, встречи с незнакомыми людьми, инсайты.
Раки
Нервозность и трудности с концентрацией внимания способны помешать в дороге или на работе. Зато вы можете с успехом заниматься творчеством, общаться с детьми.
Львы
Финансовые новости будут скорее всего со знаком минус. В крайнем случае вы выйдете в ноль. А вот в планировании карьеры и бизнеса окажетесь успешными.
Девы
Меркурий в вашем знаке попал под раздачу Сатурна. На вас может давить начальство, законы, инструкции, дедлайны, обязательства – держитесь, это скоро пройдет!
Весы
Этот день не подходит для серьезных дел, поэтому сведите их к минимуму. Ищите отдушину в общении с любимым человеком, интернет-знакомствах, группах по интересам.
Скорпионы
Вам сегодня придется нелегко в семье, особенно с женщинами. Придется проявить недюжинное терпение, чтобы сохранить мир и добрые отношения.
Стрельцы
Непростой день для представителей знака, которые делают карьеру, учатся или занимаются бизнесом. Все может пойти не по плану. Но дело не в вас – так встали звезды.
Козероги
Ваше самочувствие сегодня сильно зависит от настроения – постарайтесь не скатываться в негатив. Радости могут нагрянуть в вашу жизнь в виде долгожданной посылки, подарка.
Водолеи
Противоречивый день. Вас может расстроить новость с финансовых рынков или от государственных органов. Зато сегодня может случиться что-то приятное в личной жизни.
Рыбы
Звезды умоляют вас сегодня сделать дом и семью главными приоритетами дня. Отложите все остальное и постарайтесь создать уют или порадовать своих близких чем-то приятным.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"