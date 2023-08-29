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Полезно знать: нацпроект "Демография"

13:32
  • вторник
  • 29 августа 2023

Во всех регионах для людей старшего поколения создают новые возможности

"Серебряный" возраст - время для себя. Ведь есть все условия, чтобы заняться тем, чем давно хотелось или узнать новое.

Благодаря национальному проекту "Демография" во всех регионах для людей старшего поколения создают новые возможности. Открыты бесплатные спортивные секции, художественные студии, классы вокала и танцев, актерские мастерские, курсы садоводства и даже школы имиджа, где научат, как выглядеть на все 100! Процентов, а не лет.

В "Университетах третьего возраста" можно изучить иностранные языки, право и психологию, освоить финансовую и компьютерную грамотность или узнать, как сохранить здоровье. Ну а для тех, кто сам хочет помогать людям, работают программы "серебряного волонтерства".

Лучшие практики активного долголетия размещены на сайте национальныепроекты.рф.

Узнать, какие занятия для людей старшего возраста есть в вашем регионе, и записаться на понравившийся курс можно в ближайшем центре долголетия или центре социального обслуживания. Чтобы жить долго и счастливо!

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