Полезно знать: специальный репортаж "Кадры для России"

Одно за другим открываются в нашей стране новые предприятия и расширяются уже имеющиеся производства

На ВДНХ - масса интересного, яркого и незабываемого, а Виктора с Надеждой притягивает легендарный "Буран". Он для них как родной. Оба посвятили свою жизнь авиации. И несмотря на молодость — а каждому чуть-чуть за двадцать — занимают серьезные должности на одном из крупнейших авиационных предприятий страны. В Москву, на Фестиваль профессий, прибыли из Воронежа - с важной миссией.

ВИКТОР ЗАРЫТОВ, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-ШТАМПОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ФИЛИАЛА ПАО "Ил" "ВОРОНЕЖСКОЕ АВИАЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ": "России нужны крылья, и мы готовы эти крылья давать. Но для этого нам нужны люди, которые также горят нашей идеей, готовы работать и строить будущее".

НАДЕЖДА СТЕПАНОВА, МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ, ВОРОНЕЖСКОЕ АВИАЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ: "Для этого мы и приехали сюда, чтобы как можно больше людей, в том числе молодых специалистов, узнали про наше предприятие и, возможно, захотели у нас работать".

Рядом - гости из Удмуртии. Для всемирно знаменитого концерна "Калашников" фестиваль профессий и Всероссийская ярмарка трудоустройства - отличная возможность найти профессиональные кадры и заинтересовать молодежь.

ЕВГЕНИЯ БАШИРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ПЕРСОНАЛУ ГРУППЫ КОМПАНИЙ "КАЛАШНИКОВ": "Да, это абсолютная правда. Такие диалоги - очень важны. Мы рассказываем о тех профессиях, которые нужны для нас, для производства нашей продукции. Мы готовы обучать и с нуля, если нет никакого опыта".

По горящим глазам гостей понятно - диалог состоялся. На этом Фестивале представлено 80 наиболее востребованных и перспективных профессий в промышленности, строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, науке, IT, социальной сфере и индустрии гостеприимства.Мастер-классы, лекции, тестирование. Во Всероссийской Ярмарке трудоустройства принимают участие лучшие работодатели страны. А на портале "Работа России" доступно уже порядка миллиона восьмисот тысяч вакансий! И это не просто - цифры. А судьбы людей, которые меняются - благодаря национальному проекту "Демография".

НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА, ДИСПЕТЧЕР ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ДЕПО МКП МТК ВОРОНЕЖПАССАЖИРТРАНС": "Я думала, что я не смогу вернуться в свою профессию. Но за год до пенсии получилось!"

ДМИТРИЙ ЧУЛЬЧИНОВ, ОПЕРАТОР БПЛА: "В детстве у меня была мечта, конечно, полететь в космос, узнать неизведанное. Но полететь в космос не получилось. ЗАТО летаю на БПЛА!"

АЛЕКСАНДРА РОМАНОВСКАЯ, КОНДИТЕР: "Я очень благодарна. У меня всё перевернулось, просто максимально в моей жизни перевернулось. Я поняла, что я могу всё!"

Оказывается, найти любимую профессию сейчас – очень просто. В этом помогут профессионалы высокого уровня в кадровых центрах "Работа России". Добрые, открытые, отзывчивые. Способные подготовить лучшие кадры для России.

Прохор с Платоном свою маму всегда слушают. Она точно знает, как накормить и людей, и птиц. На первый взгляд, обычные мальчишки - спортивные, веселые, смешливые. Готовы гонять по парку в родном Липецке с утра до вечера. На вопрос о своих лучших достижениях отвечают оригинально.

ПЛАТОН БОБРОВСКИЙ: "Делать коржи, что-то замешивать".

ПРОХОР БОБРОВСКИЙ: "Шоколадки заливать".

Такой необычный выбор объясняется просто: мама Саша с недавних пор стала профессиональным кондитером, так что сыновья ей помогают. И гордятся её новым местом работы. Где всегда очень вкусно пахнет.

АЛЕКСАНДРА РОМАНОВСКАЯ, КОНДИТЕР, УЧАСТНИЦА ЖЕНСКОГО КЛУБА "МАМА РАБОТАЕТ": "Это и есть мой маленький цех".

У хрупкой Александры здесь царит идеальный порядок. Всё разложено по полочкам.

АЛЕКСАНДРА РОМАНОВСКАЯ, КОНДИТЕР, УЧАСТНИЦА ЖЕНСКОГО КЛУБА "МАМА РАБОТАЕТ": "Груши мы делаем, томаты. То есть у нас более 14 видов десертов только в виде фруктов. Даже есть в виде грибов у нас десерты".

Кондитер Романовская передвигается по своему цеху со скоростью молнии. Голубые, как небо, глаза горят. А десерты рождаются так быстро, что не успеваешь дух перевести.

- Знали бы вы в детстве, что это будет вашим делом жизни? - Даже не представляла, если честно. Девиз у нас - "Десерт, сделанный для души".

Когда виден конечный результат, нужно взять себя в руки и решиться съесть не просто пирожное, настоящее произведение искусства.

АЛЕКСАНДРА РОМАНОВСКАЯ: "Томат, персик и кокос. У каждой ягоды своя начинка, свой бисквит, свой мусс. Абсолютно разные вкусы".

Лучшие рестораны и кафе Липецка сейчас считают за честь заполучить Александру в качестве поставщика. А она сама порой даже не верит, что совсем недавно сомневалась в своих силах. Педагог по образованию, опытный управляющий и художник в душе, Саша осталась во время пандемии без работы. Долго не могла определиться с выбором новой профессии. А затем решилась и пошла туда, где ей сразу помогли.

В Липецком кадровом центре "Работа России" таких, как Александра, немало. Каждую личную историю успеха здесь воспринимают, как общую победу. Совершенствуясь, основали проект "Мама работает". Поначалу проводили тренинги и курсы для мамочек в декрете и тех, кто воспитывает дошкольников. Только за прошлый год из 160 женщин трудоустроили почти половину, остальные переобучились, стали самозанятыми и оформили социальный контракт. На достигнутом решили не останавливаться и создали актуальный формат "Женский клуб".

На регулярные встречи приглашают и музыкантов для создания доверительной атмосферы, и ведущих работодателей.

МАРИЯ МАСЛАКОВА, ДИРЕКТОР КАДРОВОГО ЦЕНТРА "РАБОТА РОССИИ" ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ: "Главная цель клуба – это, прежде всего, поддержать, сориентировать наших женщин на рынке труда, помочь им с трудоустройством, самоопределением, найти работу и рассказать им о том, что рабочая неделя может быть не только пятидневной. А о том, что есть работа онлайн, сокращенная, с гибким графиком. И один из крупных блоков женского клуба – это программа переобучения. На рынке труда сейчас очень много востребованных профессий, а у нас много программ, которые могут на них переобучать. И свою карьерную траекторию в любой момент можно поменять".

Помочь мамам с трудоустройством готовы многие. Женский клуб и кадровый центр "Работа России" не только активно помогают, но и объединяют, в том числе нацпроекты.

ОЛЬГА ЗИНОВЬЕВА, НАЧАЛЬНИК ОФИСА "МОЙ БИЗНЕС" ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ: ""Центр "Мой бизнес" действует в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Поэтому участницы клуба - это наша целевая аудитория. Тут мамочки, которые хотят открыть свой бизнес, многие из них. И донести до них знания, донести до них информацию о том, какими инструментами можно воспользоваться, чтобы создать свой бизнес, чтобы успешно развивать – это наша прямая задача, и мы очень довольны такому сотрудничеству".

Александру в Женском клубе встретили аплодисментами. Её пример смены карьерной траектории по-настоящему заразителен. А помощь, оказанная начинающему кондитеру в кадровом центре "Работа России", оказалась судьбоносной.

АЛЕКСАНДРА РОМАНОВСКАЯ, КОНДИТЕР, УЧАСТНИЦА ЖЕНСКОГО КЛУБА "МАМА РАБОТАЕТ": "Как раз вот из Центра занятости я узнала, что можно получить субсидию. Мы очень быстро поняли друг друга. Чего хочу я? Я им рассказала свою идею. Буквально месяц у нас это заняло. И через месяц я уже въехала в свой цех, где теперь я уже три с половиной года работаю".

Здесь же со своими конкретными предложениями собираются представители самых успешных компаний. Работодателей уговаривать не приходится - сами приходят. И такой живой диалог называют идеальным. Когда речь идёт и о консультировании, и о переобучении с трудоустройством.

ЕЛЕНА ФРОЛОВА, ЭКСПЕРТ ОТДЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ: "Как увеличить доход семьи, как эффективно управлять личными финансами? На занятиях от "Банка России" участницы женского клуба смогут получить ответы на эти и другие вопросы".

ТАТЬЯНА ГОЛОЩАПОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ "ЧЕРКИЗОВО": "Коллеги усовершенствовали, мне кажется, свою работу, взаимодействие с работодателями на каком-то космическом сейчас уровне. И каждый раз, когда появляются какие-то новые возможности для работодателей, нам об этом сообщают. Поддержка всегда важна от близких, поддержка от единомышленников. А когда поддержка выходит на уровень государства и крупнейших работодателей, это, наверное, вдвойне, может быть, даже тысячекратно ценно. Потому что намного больше уверенности - сделать этот шаг".

Этот шаг - дело государственной важности. Ведь кадровый спрос растёт на глазах. К 2030 году в экономике прогнозируется на 2 миллиона 400 тысяч рабочих мест больше по сравнению с 2022 годом. Наибольшая потребность будет в обрабатывающей промышленности, транспортировке и хранении, IT, научной и исследовательской деятельности, здравоохранении и социальном обслуживании. К 2028 году предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий.

АРТЕМ КУМПЕЛЬ, СТАРШИЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР "АВИТО РАБОТА": "Мы видим рабочие профессии в топе за последний год - спрос вырос больше чем на 20%. На самом деле, внутри если посмотреть, то в некоторые месяцы он составлял больше 30%. Если раньше, несколько лет назад, мы говорили, что у нас в топе курьеры, таксисты, то сейчас, на самом деле, изменилось. И топ составляют именно те сферы экономики, которые дают самый большой рост сейчас".

То, как этого достичь, обсуждается на самом высоком уровне. Возможности соискателя и вызовы работодателя члены правительства оценивают в ходе телемоста с регионами.

ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ: "К 30-у году на рынок труда выйдут молодые люди в возрасте 15-29 лет, дополнительно 3 миллиона человек. И нам очень важно использовать это окно возможностей и подготовить именно тех специалистов, которые востребованы рынком труда. Как вы знаете, для этого президентом страны с 1 января 2025 года объявлен новый национальный проект "Кадры", который призван соединить в себе прогнозные потребности экономики и, собственно, возможности".

Новый национальный проект "Кадры" будет решать задачи по качественному обновлению инфраструктуры образования и занятости, созданию условий для реализации трудового потенциала граждан и обеспечения кадровых потребностей экономики. Все эти цели - достижимы. Об этом говорят не только цифры, но и реальные люди. Получившие возможность обрести дело всей своей жизни.

Совет профессионала для гостей сейчас просто необходим. На Фестивале профессий настолько большой выбор, что можно растеряться. Сориентироваться помогают обновленные центры занятости, получившие не только новое название - кадровые центры "Работа России", но и полностью трансформировавшиеся под новые экономические вызовы. Благодаря в том числе высокой скорости подбора персонала и качеству услуг в нашей стране зафиксирован исторически низкий уровень безработицы.

ИРИНА ГРИГОРЬЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ КАДРОВОГО ЦЕНТРА "РАБОТА РОССИИ" НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ-ФОРУМЕ "РОССИЯ": "В кадровом центре "Работы России" представлены 4 направления. Это карьерное консультирование, кадровое консультирование, профориентация и цифровые сервисы. Встречают наших клиентов наши дружелюбные консультанты. Здесь у нас представлена зона цифровых сервисов, где наши цифровые консультанты помогают нашим клиентам узнать функционал портала "Работы России".

Этот функционал почти безграничен. Начинается всё с заполнения анкеты. А дальше, благодаря кадровым центрам "Работа России", может быть сделан и сам выбор.

ЕВГЕНИЯ БАШИРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ПЕРСОНАЛУ ГРУППЫ КОМПАНИЙ "КАЛАШНИКОВ": "В прошлом году, на примере Удмуртской республики, где у нас три больших наших завода, мы из общей численности 11 000 человек дополнительно наняли еще 3000 на площадки. В этом году объем набора будет еще больше. Идет достаточно мощная программа государственной поддержки. Как, например, образовательных учреждений, так и предприятий оборонно-промышленного комплекса".

И не важно, сколько соискателям лет. Работодатели готовы начинать профориентацию с самого юного возраста, окружая их заботой с утра до вечера.

Как мы принимаем молодежь? Люди приходят, мы их учим, выдаем стипендию, даем профессию. Мы даём им жильё! И, непосредственно, устраиваем в цех, и они начинают идти по карьерной лестнице.

Евгений - один из тех, кто в своё время пришёл совсем юным на производство и остался. Фестиваль профессий и Всероссийская ярмарка трудоустройства для него - идеальная возможность найти единомышленников. Ведь возможности для карьерного роста на его родном предприятии блестящие.

ЕВГЕНИЙ ШКЛЯЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИЙ И ПРОДВИЖЕНИЯ АКАДЕМИИ "КАЛАШНИКОВ": "Нам нужны все, мы растим, мы развиваемся. Очень много инженеров нужно, нужны рабочие специальности. Сейчас промышленность на подъеме. И нам, как городу, как республике, производственникам, это крайне важно. Практически все направления – и айти, и промышленные дизайнеры, и те, кто будут собирать, конструировать, все это готовить. Абсолютно всех возьмем!"

Получить новую профессию или бесплатно повысить квалификацию сейчас может каждый россиянин. Благодаря национальному проекту "Демография", выбор огромный. Формат обучения - максимально удобный: дистанционный, очный или смешанный. Стать участником программы просто. Достаточно войти на портал "Работа России", сделать выбор в разделе "Список образовательных программ" и подать заявление. Самое главное в программе переобучения – это реальная возможность получить профессию, востребованную именно в родном для соискателя регионе.

Подробный инструктаж и беспилотный аппарат уже в воздухе. На своего учителя мальчишки из Элисты смотрят с нескрываемым уважением и восхищением. Дмитрий Чульчинов - настоящий герой. Выпускник Военной академии ракетных войск стратегического назначения, ветеран боевых действий и участник специальной военной операции. Так что игра "Зарница" под его чутким руководством абсолютно точно будет полезным опытом.

АРТУР ЛОГАЕВ, КУРСАНТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ "ВОИН": "Дмитрий Александрович – очень хороший инструктор. Нам всем очень нравится. Он строгий, но справедливый".

Дмитрий недавно получил новую профессию благодаря нацпроекту "Демография". Теперь он оператор беспилотных летательных аппаратов и инструктор центра патриотического воспитания молодежи "Воин".

Педагогического опыта у Дмитрия, конечно, маловато, но справляется с мальчишками на все сто! Во-первых, он сам счастливый папа. Во-вторых, у него - непререкаемый авторитет. Причем не только у детей, но и у взрослых.

МИНГИЯН НАХОШКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯРЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ "ВОИН": "Дмитрий сам - военный-связист. То есть у него было основное направление – связь, а в дальнейшем он начал изучать БПЛА. И как раз-таки вот эта программа по переподготовке, по получению сертификата, помогла ему обрести, получается, официальный документ. И, соответственно, у него произошел карьерный рост. Он был у нас инструктором, теперь его назначили старшим инструктором. Именно по направлению - основы пилотирования БПЛА".

Спокойный, уравновешенный, мудрый. Все эти его качества оказались очень полезными в новой профессии. Дмитрий каждый день даёт мальчишкам гораздо больше, чем написано - в учебниках.

ДМИТРИЙ ЧУЛЬЧИНОВ. ОПЕРАТОР БПЛА, СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ "ВОИН": "Мне нравится моя новая профессия, потому что я повышаю свою квалификацию, никогда не останавливаюсь на достигнутом. Данная профессия - она, прежде всего, новая, ее только начали развивать. И много интересного, много нового познаётся".

И таких, как Дмитрий, в Калмыкии немало. Сотрудникам центра занятости есть чем гордиться. Для них обучение и трудоустройство участников СВО - возможность как можно быстрее вернуть их к мирной жизни.

БЕЛЛА СУМЬЯНОВА, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ г. ЭЛИСТА: "В рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" в 2023 году прошли и успешно завершили обучение 161 человек, 155 из которых успешно трудоустроились после завершения обучения. В том числе, семь ветеранов боевых действий и один член семьи погибшего при выполнении задач в ходе СВО".

Проверено! Было такое - многомиллионный "Леопард" подбит двадцатитысячным дроном.

Дмитрий помощь от государства по переобучению и трудоустройству очень ценит. У него теперь появилась реальная возможность вести с мальчишками максимально честный и открытый диалог.

ДМИТРИЙ ЧУЛЬЧИНОВ. ОПЕРАТОР БПЛА, СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ "ВОИН": "Я считаю, что разговаривать, прежде всего - это важно, потому что происходит профориентация. Они понимают, что для них нужно. Никто не заставляет какую-либо профессию выбирать. Вот даже у меня в детстве не было вертолётика. И я сейчас вот с такими глазами управляю! Познаю всё новые виды дронов, все их возможности. И точно так же у детей. Они приходят, узнают новое, им хочется управлять".

С Дмитрием из Элисты согласны и инструкторы в Воронеже. Здесь учат мечтать о небе чуть ли не с рождения.

Алексей Михайлов, лауреат премии "Знание", опытный педагог и изобретатель, всю свою жизнь посвятил детям и авиамоделизму. В Москву на фестиваль профессий он привез и своих учеников, и самолёты. Уверен: мечта о небе - делает человека счастливым.

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНО "МОЛОДЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ И РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ", УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ ПРОФЕССИЙ: "Это правильное было решение в России, чтобы сделать такой фестиваль профессий. Чтобы люди больше познавали. Это надо транслировать как можно больше, чтобы ребята притягивались к новым будущим профессиям".

Участники фестиваля увлекаются моментально. Моделями самолётов, тренажерами, мастер-классами. При подготовке кадров для России действительно важно иметь возможность, так сказать, "потрогать" свою будущую профессию руками.

ИВАН УСКОВ, УЧАЩИЙСЯ РАМЕНСКОГО ФИЛИАЛА ГБПОУ МО "АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ им. В.А. КАЗАКОВА": "Знаете, рождается чувство, что крылья за спиной появляются. Это помогает, во-первых, выбрать нужную профессию. И понять, кем они хотят стать в будущем. Я считаю, что это очень полезное мероприятие".

ВИТАЛИЙ РАДОНЦЕВ, УЧАЩИЙСЯ ЖУКОВСКОГО ФИЛИАЛА ГБПОУ МО "АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ им. В.А. КАЗАКОВА": "Кто заинтересовался, тот пойдет по этому пути дальше. Это - дверь дальше. Дверь в будущее, если говорить проще".

ЕВГЕНИЙ ШКЛЯЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИЙ И ПРОДВИЖЕНИЯ АКАДЕМИИ "КАЛАШНИКОВ": "Нужны люди труда, нужны те, кто будут на заводах. Айтишники тоже нужны. Но без того, кто создает что-то материальное, ничего не получится".

О том, как ценно и, главное, просто найти себя в профессии, знают участники Всероссийской ярмарки трудоустройства. Впервые она прошла год назад, и в двух её этапах - федеральном и региональном - приняли участие более 900 тысяч человек! И, самое главное - более 123 тысяч соискателей уже трудоустроены. В этом году на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства был установлен новый рекорд по числу участников. Если в 2023 году за два дня в мероприятии участвовали более 456 тысяч человек и 16 тысяч работодателей, то в 2024 году — уже более 473 тысяч человек и 23 тысячи работодателей. За сухой статистикой кроется очень живой процесс, в котором одинаково важны и те, кто ищет, и те, кто им помогает.

Надежда с Валентиной знают каждый молодой каштан в родном Воронеже. Их старшая сестра живёт вместе с мамой, мечтая собрать всех вместе в деревенском доме. Чтобы спокойно, на пенсии, сажать огород, выращивать яблоки с картошкой. Семья-то большая!

НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА, ДИСПЕТЧЕР ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ДЕПО МКП МТК "ВОРОНЕЖПАССАЖИРТРАНС": "У нас три дочки, восемь внуков и уже шесть правнуков".

Но с отдыхом на грядках придётся повременить. Оставшаяся после сокращения без работы Надежда очень быстро трудоустроилась. Несмотря на свой "элегантный" возраст. Скоро год, как она каждый день с гордо поднятой головой спешит на смену. Она теперь - диспетчер, помогающий курсировать по её любимому, энергичному и деловому Воронежу нескольким десяткам троллейбусов. Которые очень ждут студенты, строители. И водители. Надежда даже в четыре утра всегда подтянутая, элегантная и собранная. В случае аварийной ситуации действует моментально.

Четвертый фидер был отключен. Он отключил еще и пятый. Напряжение отключено. Работайте! Ждите, бригада сейчас будет выезжать.

По иронии судьбы, Надежда после окончания энергетического техникума начинала свой трудовой путь именно с должности диспетчера. 17 лет помогала передвигаться по Воронежу трамваям. Потом были лихие 90-ые, сокращения, проблемы со здоровьем. Но без работы не сидела - даже сторожила детский сад. Когда и там сократили, долго не горевала. Обратилась в центр занятости "Работа России", потому что знала: здесь ей точно помогут! Ведь выбор колоссальный.

ТАТЬЯНА КЛЕСОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ТЦЗН "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ": "Для того, чтобы встать на учет, сейчас нужно подать электронное заявление на сайте "Работа России". Предварительно там создается резюме, кем сейчас человек планирует трудоустраиваться".

Здесь Надежду не просто встретили, дали собственного инспектора. Алесия помнит историю своей подопечной очень хорошо. И то, как в её трудоустройство вмешался не только Центр занятости, но и сама судьба.

АЛЕСИЯ МАКАРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ ГРАЖДАН ГКУ ВО ВОЦЗН ТЦЗН "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ": "Достаточно недолго она стояла у нас на учёте, очень быстро у нас всё прошло. То есть человек хотел трудоустроиться, имел желание работать. Соответственно, трудоустроился".

Помогла Всероссийская ярмарка трудоустройства. Именно там Надежда вытащила свой - счастливый билет.

НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА, ДИСПЕТЧЕР ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ДЕПО МКП МТК "ВОРОНЕЖПАССАЖИРТРАНС": "Там я увидела представителей с "Воронежпассажиртранс". Подошла, пообщалась. Пригласили приехать на производство, поговорить с людьми, пообщаться. Именно то, что я искала!"

Оказалось, что на предприятии работают и те, с кем Надежда в юности начинала свою карьеру. Получилось, что благодаря Ярмарке трудоустройства она встретила родных людей!

ТАТЬЯНА КЛЕСОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ТЦЗН "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ", г . ВОРОНЕЖ: "Для граждан 50 + и граждан предпенсионного возраста есть еще одна очень интересная программа. Это переобучение в рамках Национального проекта "Демография", что тоже повышает их конкурентоспособность на рынке труда".

И эта программа работает на все сто! Последние статистические данные, касающиеся кадрового спроса, поражают.

АРТЕМ КУМПЕЛЬ, СТАРШИЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР "АВИТО РАБОТА": "За последние два квартала мы видим просто огромный рост для людей пенсионного возраста, больше 11 раз. Люди пенсионного возраста - это люди, которые очень много проработали на производстве, и тем самым они, на самом деле, профессионалы. Когда есть дефицит, это помогает и экономике, и людям".

Близким Надежды это точно помогло. Сестра, племянница, дети - все рады тому, как у Надежды горят глаза, каким бодрым стал её голос. Бабушкой её теперь никто не называет, потому что на уме у неё не пирожки с грядками.

НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА, ДИСПЕТЧЕР ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ДЕПО МКП МТК "ВОРОНЕЖПАССАЖИРТРАНС": "Хочется показать себя с хорошей стороны. Есть какие-то организаторские качества, чтобы все это раскрылось".

Возможности Всероссийской ярмарки трудоустройства очень большие. Её федеральный этап пройдёт 28 июня и соберет вместе работодателей, соискателей, абитуриентов и множество образовательных организаций. Совсем юных людей и уже зрелых. Тех, кто только задумывается о выборе профессии. И тех, кто уже обрёл самое важное дело своей жизни. И движется дальше к своей мечте.

ИВАН УСКОВ, УЧАЩИЙСЯ РАМЕНСКОГО ФИЛИАЛА ГБПОУ МО "АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ им. В.А. КАЗАКОВА" КОЛЛЕДЖ: "Я мечтаю конструировать приборы для самолетов, чтобы люди могли летать. О чем еще можно мечтать?"

НАДЕЖДА СТЕПАНОВА, МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ, ВОРОНЕЖСКОЕ АВИАЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ: "Чтобы молодые кадры работали с блеском в глазах. И все люди были счастливы".

АЛЕСИЯ МАКАРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ ГРАЖДАН ВОЦЗН ТЦЗН "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ": Найти работу каждому, кто сюда приходит. И желательно - в короткое время".

ЕВГЕНИЙ ШКЛЯЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИЙ И ПРОДВИЖЕНИЯ АКАДЕМИИ КАЛАШНИКОВ: "Я хочу, чтобы каждый человек нашел свое место в жизни и, идя на работу, был счастлив и доволен. Так же, как я"

В Липецке сейчас тоже выбирают профессию. Два совсем молодых человека - Прохор с Платоном - гуляя по парку, деловито перебирают варианты. Остановились на главном — стать такими же, как мама Саша.

Она у нас - лучшая!

Добрая, красивая, талантливая, решительная. Как и все кадры для России, нашедшая себя в любимом деле. А потому — счастливая.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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