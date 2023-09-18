Полезно знать: нацпроект "Безопасные качественные дороги"

В регионах появляется все больше современных автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев

Новые маршруты и комфортные поездки! В регионах появляется все больше современных автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев.

За три прошедших года на линии вышло без малого 2300 единиц техники. А в этом году планируется поставка ещё почти 9 с половиной тысяч транспортных средств! Новый подвижной состав получит 81 регион.

Вся техника – отечественного производства. Предусмотрено всё, что нужно для удобства пассажиров. Есть мощные климатические системы, чтобы комфортно было в любую погоду. USB-зарядки для мобильных устройств. Мультимедийные экраны с информацией о маршруте и терминалы бесконтактной оплаты. Созданы условия для маломобильных пассажиров.

Позаботились и о водителях. На некоторых трамваях, например, установлена система активной помощи Cognitive Tram Pilot. Если компьютер заметит на пути помеху или угрозу, то подаст сигнал.

Так общественный транспорт становится доступнее, надёжнее и безопаснее. Все благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

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