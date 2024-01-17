ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

00:01
  • среда
  • 17 января 2024

Пора за покупками

Овны

День шопинга! Вам удастся найти невероятные скидки и осуществить долгожданные покупки. Будьте готовы к неожиданным находкам и выгодным предложениям.

Тельцы

Вам лучше всего обратить внимание на крупные покупки, такие как недвижимость или автомобиль. Присматривайте, а в конце января можно будет покупать!

Близнецы

Представителям этого знака предоставляется шанс обновить свой гардероб или обзавестись новой электроникой. Будьте внимательны к деталям и не бойтесь спросить о скидках.

Раки

Вы обожаете свое жилье. Ищите выгодные предложения по мебели, украшениям или материалам для рукоделия. Будьте открыты для новых идей и экспериментов.

Львы

Вам сегодня стоит обратить внимание на покупки, которые подчеркнут индивидуальность и стиль. Ищите эксклюзивные предложения или заказывайте у мастеров.

Девы

Сегодня звезды советуют заняться покупками, необходимыми для ежедневных дел. Ищите скидки на офисные принадлежности, гаджеты или практичные предметы для дома.

Весы

Вы любите гармонию и эстетику, поэтому выбирайте покупки, которые вас восхищают и подходят вашему стилю. Баланс между красотой и функциональностью будет найден!

Скорпионы

Вы сегодня получите возможность сделать выгодные шаги в области финансов и инвестиций. Изучайте валютные курсы, ищите предложения по ценным бумагам.

Стрельцы

Сегодня можно отправляться за билетами, книгами, покупать курсы. Многим повезет с покупкой спортивного снаряжения, товаров для творчества и хобби.

Козероги

Марс в вашем знаке делает всех представителей знака еще более амбициозными и смелыми. Сегодня вам может повезти с покупкой деловой одежды, профессиональной литературы.

Водолеи

Вам будут интересны покупки гаджетов, программ, приложений, платных подписок. Не забудьте отправить хоть немного финансов благотворительным организациям.

Рыбы

Звезды обещают: сегодня повезет с покупкой косметики, украшений, интересных аксессуаров или музыкальных инструментов. Можно оплачивать обучающие курсы, тренировки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Гороскоп для всех знаков зодиака
Гороскоп для всех знаков зодиака
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.