Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Вики Макшановой из Анапы

Помощь нужна срочно

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет об 11-летней Вике Макшановой из Анапы. Девочка борется со страшной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Она уже перенесла несколько курсов химиотерапии и теперь ребёнку нужна срочная трансплантация костного мозга. Но прежде необходимо провести тотальное облучение, а после пересадки Вике потребуется сопроводительная терапия. Стоимость такого лечения - почти шесть миллионов рублей. Родители в отчаянии и просят о помощи всех неравнодушных.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Вики. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

С младшей сестренкой Вика может поговорить только по телефону. Уже много лет девочка живет в постоянной разлуке со своими родными. Родители по очереди месяцами лежат с ней в больницах.

Вика рисует родное море, которое сейчас стало таким далеким. Девочке из солнечной Анапы уже много лет запрещено купаться и загорать. Всё началось пять лет назад.

"Она какая-то неактивная стала: "Я устала, пойдем домой". Грустная какая-то. Потом стала на ножки жаловаться... Болят ножки, болят ножки", - рассказала Елена Макшанова, мама Вики.

На ногах появились синяки, которым поначалу не придавали значения. А потом стала подниматься необъяснимо высокая температура. Сдали анализы и после девочку сразу положили в реанимацию, а затем перевезли в больницу в Краснодар. Там растерянным родителям объявили диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Рак крови.

"Всегда кажется, что это далеко, никогда с тобой не случится. Первый месяц очень тяжело дался Вике", - говорит Владимир Макшанов, папа Вики.

Особенно трудной оказалась первая химиотерапия. Девочка угасала, сильно потеряла в весе. "У нее давление было 150 три дня, потом рвота, аппетит пропал", - сказала мама Вики.

Кроме того, химиотерапия дала страшный побочный эффект - ребенок вдруг перестал ходить. "Папа ее на руках носил…где-то месяц, наверное. Не ходила вообще, а дома либо сидела, либо ползала", - говорит мама Вики.

За несколько лет борьбы с онкологией у Вики было уже два рецидива. Из-за этого вновь пришлось проходить через мучительные этапы лечения. "Когда говорят "опять рецидив", вся жизнь кардинально меняется у всех окружающих. И вот это страшно - ты понимаешь, что все придется проходить заново. Вот это страшно", - сказал Владимир Макшанов.

Вика все выдержала. Сейчас она в ремиссии. Теперь девочке необходима срочная пересадка костного мозга. Но прежде требуется тотальное облучение тела, а после трансплантации – дорогостоящие поддерживающие препараты.

"К сожалению, на этапе трансплантации мы сталкиваемся со многими осложнениями инфекционного и токсического характера. И для того, чтобы поддерживать хороший соматический статус, необходима обширная сопроводительная терапия - антибактериальная, противогрибковая, противовирусная терапия. К сожалению, без этого метода велика вероятность повторного рецидива или даже летального исхода", - сообщила Дарья Симакова, клинический ординатор, детский онколог ФГБОУ ВО "ПСПбГМУ им. И.П. Павлова" Минздрава России.

Всё лечение стоит почти шесть миллионов рублей. Неподъёмная сумма у родителей вызывает чувство безысходности. "Для нашей семьи - это очень дорогое лечение, мы не можем собрать такую сумму, мы обращаемся ко всем неравнодушным людям помочь нам. Чтобы Вика наконец-то выздоровела, поправилась, жила полноценной жизнью", - сказала мама Вики.

"Я надеюсь, что у нас все получится! Вика пойдет в школу, мы заведем кошечку, которую нам нельзя, и все будет у нас хорошо", - отметил папа Вики.

Болезнь очень изменила девочку – ведь вокруг неё мир, полный боли, ограничений и замкнутых пространств. Именно сейчас Вику так важно поддержать - помочь вернуть потерянное детство, веру в чудо и жизнь, в которой будет, наконец, радость.

Ещё раз напомним - времени у Вики мало, смертельная болезнь быстро прогрессирует. Начать терапию девочке необходимо как можно скорее - и ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Виктории Макшановой, программа 1939

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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