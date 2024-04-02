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Роскомнадзор зафиксировал массовый сбой в Telegram

20:28
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Проблема отмечалась у пользователей по всему миру

У пользователей Telegram возникли проблемы с доступом к мессенджеру. Об этом заявили специалисты Роскомнадзора, пишет ТАСС.

В работе "ВКонтакте" по всей России произошел сбой
У Telegram произошел массовый сбой в России

Сбой был зафиксирован в 19.10. 

Он коснулся пользователей по всему миру, отмечают эксперты центра управления мониторинга и сетью связи общего пользования. На некоторое время мессенджер оказался недоступен.

Последний раз с проблемами пользователи сталкивались 22 марта.

Накануне сбой произошел в соцсети "Вконтакте". О проблемах сообщили тысячи пользователей. 

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