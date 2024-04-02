Роскомнадзор зафиксировал массовый сбой в Telegram

Проблема отмечалась у пользователей по всему миру
У пользователей Telegram возникли проблемы с доступом к мессенджеру. Об этом заявили специалисты Роскомнадзора, пишет ТАСС.
Сбой был зафиксирован в 19.10.
Он коснулся пользователей по всему миру, отмечают эксперты центра управления мониторинга и сетью связи общего пользования. На некоторое время мессенджер оказался недоступен.
Последний раз с проблемами пользователи сталкивались 22 марта.
Накануне сбой произошел в соцсети "Вконтакте". О проблемах сообщили тысячи пользователей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"