Роскомнадзор зафиксировал массовый сбой в Telegram

Проблема отмечалась у пользователей по всему миру

У пользователей Telegram возникли проблемы с доступом к мессенджеру. Об этом заявили специалисты Роскомнадзора, пишет ТАСС.

Сбой был зафиксирован в 19.10.

Он коснулся пользователей по всему миру, отмечают эксперты центра управления мониторинга и сетью связи общего пользования. На некоторое время мессенджер оказался недоступен.

Последний раз с проблемами пользователи сталкивались 22 марта.

Накануне сбой произошел в соцсети "Вконтакте". О проблемах сообщили тысячи пользователей.

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